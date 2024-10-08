ايديها تتلف في حرير، قصة كفاح أول نجارة بالأقصر: 13 سنة شقيانة علشان أربي أولادي (صور)

داخل محل صغير بمدينة الأقصر تجدها واقفة في مهب الريح كجذع الشجر، تمسك الألواح الخشبية والمطرقة، وتبدأ في صناعة الأثاث المنزلي، وبين الفينة والأخرى مع بذل الجهد والتعب تتساقط من جبينها حبات العرق، وتجففها ومن ثم تستكمل مهنتها الشاقة التي تعرف دائما بمهنة الرجال، إنها الأسطى «أم عماد» أول نجارة موبيليا في الأقصر.

موت والدها وانفصال الزوج

منذ نعومة أظافرها اعتادت على العمل في ورشة والدها في المنوفية، إذ تقول دعاء علي العسكري البالغة من 41 عاما، لـ «فيتو» : توفي والدي منذ 24 عاما وتولى شقيقي الأكبر إدارة عمل الورشة وكنت أساعده، ومع مرور الوقت والأيام عقب الزواج حدثت خلافات أسرية بينها وبين زوجها، وصلت بهما إلى حد الطلاق والانفصال، حينها كانت أما لـ3 أبناء.

رحلة المعاناة

قبل 13 عاما وصلت بها محطات الحياة التي ذاقت منها العناء والتعب، إلى محافظة الأقصر، لترسو بها قدماها في شقة إيجار عبارة عن غرفتين بالطابق الأخير «السطوح» بعقار سكني، وبعد أيام وجدت فرصة عمل في مكتب محاماة لكن الدخل المادي الشهري كان ليس كافيا، وبدأت تُراودها فكرتها باللجوء إلى مهنة النجارة.

العمل بالنجارة

وتستكمل الأسطى أم عماد بالأقصر حديثها لـ بوابة «فيتو» إنها عملت في ورشة نجارة مع شريك ومع مرور الوقت حصلت خلافات وتركته، وقررت فتح ورشة نجارة خاصة بها بوسط مدينة الأقصر، لكسب قوت يومها والإنفاق على أولادها.

أول نجارة بالأقصر: «علمت أولادي أحسن علام»

استطاعت الأسطى دعاء علي الشهيرة بـ أم عماد تربية الأبناء وتعليمهم، حيث ابنتها سامية ستصبح ضابط لاسلكي بالقوات البحرية، ومها بالصف الثالث الثانوي متفوقة دراسيا، وتنوي دخول كلية الصيدلة، والابن الأخير والثالث أحمد طالب بالصف الأول الثانوي وينوي دخل كلية الهندسة قسم الإلكترونيات.

وعن لقب شهرتها بـ «أم عماد» توضح الأسطى دعاء أول نجارة في الأقصر أن أصدقاء نجلها أحمد كانوا ينادون عليه بـ العمدة وابوالعُمد وعماد، ومن هنا أصبح الشارع يعرفها بأم عماد.

الدعم والصعوبات

جيرانها لم يتخلوا عنها بل قدموا لها كل الدعم المعنوي والمادي منذ 13 عاما مضت حتي يومنا هذا، ماعدا شخص فقط كان دائما يقوم بفعل مشاكل معها ومضايقتها في عملها ورزقها بافتعال المشاكل على أسباب تافهة، بل وصل به الأمر أنه كان يرمي القمامة ويسكب المياه على شغلها الذي تنتهي من صنعه وتضعه أمام محلها بالشارع، إلا أن الجيران تصدوا له وألزموه بعدم التعرض لها.

مطلب أول امرأة نجارة بالأقصر

حلم ليس ببعيد بل بقريب، إذ تأمل أم عماد أول امرأة في الصعيد تحديدا بالأقصر تعمل "نجارة"، بأن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتوفير شقة سكنية لها في شقق مدينة الشمس بطيبة الجديدة، حيث قبل عامين تقدمت بالاوراق وتم قبولها لكن تم إيقافها بسبب بند المعاش الذي تتقضاه عن والدها لنقصه 30 جنيها فقط عن المطلوب 1200 جنيه شهريا، موضحة أنه حاليا وصل 1500 جنيه بعد الزيادات الأخيرة.

محرر فيتو مع أول نجارة بالأقصر

الأسطى أم عماد أول نجارة بالأقصر

أم عماد نجارة الأقصر

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