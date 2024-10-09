الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ورش عمل لتوعية طلاب الأقصر بظاهرة التغيرات المناخية

ورش عمل لتوعية طلاب
ورش عمل لتوعية طلاب الأقصر بظاهرة التغيرات المناخية

دشن جهاز شئون البيئة بمحافظة الأقصر ورش عمل لـ 100 طالب وطالبة من طلاب مدارس محافظة الأقصر للتعريف بظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها على المواقع الأثرية بالمحافظة، ضمن جهود مبادرة بداية لدعم التوعية.

التغيرات المناخية 


وجرى تنظيم الورش علي مدار يومين بقصر ثقافة بهاء طاهر بمدينة الأقصر بالتعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة والمحميات بالأقصر ومؤسسة هانس زايدل الألمانية وقصر ثقافة بهاء طاهر.


واستهدفت الورش التعريف بخطورة ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على المواقع التراثية وذلك من خلال  التعبير بالرسم والكتابة عن تأثيرات الظاهرة على الصخور والأعمدة والمسلات والتماثيل الفرعونية التى تمثل حضارة مصر القديمة بالإضافة الي التعريف بالظروف المناخية المتغيرة مثل شدة درجة الحرارة والرطوبة وزيادة غازات الاحتباس الحراري التى تؤدى إلى زيادة عوامل النحت والتعرية.


وحاضر في ورش العمل الدكتور محمد عبده عبدالسميع والمهندس مصطفى عبدالوهاب والمهندسة اريج محمد وحنان عبدالواحد، واحمد صالح مدير قصر ثقافة بهاء طاهر.

 

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