الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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وكيل تعليم الأقصر يتفقد البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

أجرى الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة جولة تفقدية لمتابعة أعمال برنامج التأهيل البدني والذهني للمعلمين الجدد. 

وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" ووفقًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

المعلمين الجدد 


أقيم التدريب بمكتبة مصر العامة بالتنسيق بين إدارتي التدريب والتخطيط الاستراتيجي بالمديرية وتوجيه التربية الرياضية والأكاديمية المهنية للمعلم، ويختتم البرنامج التدريبي فاعلياته غدًا الأربعاء.

وقد اشتمل التدريب على عدة محاور كان من أبرزها إحياء قيم الولاء والانتماء وتنمية التواصل الفعال وتطوير الذات، كما خصص جانب من البرنامج التدريبي لإثراء جانب التمرين البدني للمتدربين البالغ عددهم 66 متدربًا.


وأشاد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بمستوى الأداء خلال التدريب، وأثنى على أداء الجهات المنظمة، وأكد على أن هذا التعاون المثمر هو بذرة أي نشاط ناجح.

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