عمولة الإيداع النقدي على شباك الفرع في بنك القاهرة

أوضح عملاء بنك القاهرة أن عمولة الإيداع النقدي بالعملة المحلية من على شباك الفرع لقيمة 20 ألف جنيه أو أقل للأفراد هي 20 جنيه للإيداعات النقدية بالعملة المحلية من عملاء البنك.

كما يشمل ذلك حسابات ذات العملاء أو لعملاء آخرين وأيضًا للإيداعات في البطاقات الائتمانية.



وتطبق العمولة للفروع التي بها ماكينات إيداع فقط ما عدا فرعي (شبرا - بورسعيد) وللأشخاص الاعتباريين والبنوك ما عدا شركات الصرافة يتم الايداع مجانًا.