صحيفة أمريكية تزعم: السنوار كلف عناصر حماس بتنفيذ عمليات فدائية
زعمت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن قائد حركة حماس يحيى السنوار قد أمر عناصر المقاومة والموالين لحماس بالتحرك على مستوى جديد من المقاومة للاحتلال عبر العمليات الاستشهادية الفدائية.
اغتيال إسماعيل هنية
وقالت الصحيفة إن السنوار تولى المسئولية بعد اغتيال محمد الضيف - وفق مزاعم الصحيفة المستندة إلى روايات إسرائيلية - واغتيال إسماعيل هنية.
ويأتي هذا الأمر بعد أن أعلن السنوار مسؤوليته الكاملة عن حركة حماس.
العودة لأسلوب الانتفاضة الثانية
وزعمت الصحيفة وفق لمصادر في الاحتلال أنه وبعد أيام قليلة من إصدار الأمر، دخل عنصر مقاومة إلى تل أبيب بحقيبة ظهر محملة بالمتفجرات، وانفجرت الحقيبة قبل أن يتمكن من تنفيذ الهجوم، مما أسفر عن استشهاده.
كانت الهجمات الانتحارية من السمات الرئيسية للانتفاضة الثانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
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