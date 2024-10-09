حملة مكبرة لضبط تراخيص المحال والمنشآت التجارية في دكرنس بالدقهلية

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة صباحيه لضبط تراخيص المحال والمنشآت التجارية ولتقنين أوضاع المحلات والأنشطة التجاريه للتأكد من التراخيص وتحصيل موارد الدوله.



وذلك بناءا علي تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وتَمَكّنت رئاسه مركز ومدينة دكرنس برئاسه المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بشن حمله صباحيه بعمل حصر فعلي علي الطبيعه لضبط تراخيص المحال والمنشآت التجارية

ولتقنين أوضاع المحلات والأنشطة التجاريه للتأكد من التراخيص والأوراق القانونيه الخاصه بالنشاط.

ومساعده وتسهيل الاجراءات لمن لم يتقدم بالتراخيص من قبل حفاظا على المواطن من المسأله القانونيه وحرصا على تحصيل موارد الدوله، حيث إستهدفت الحملة المرور على المحلات التجارية بشوارع المدينه

وشارك بها الجهات المعنية محمد المرسي مدير الايرادات ورشا مسؤول مركز اصدار التراخيص ولجنه من رئاسه المركز، تمكنت الحملة من تحصيل الإيرادات لتعظيم موارد الدوله

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