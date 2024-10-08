الدقهلية تستعد لمهرجان ومسيرة للمشي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

تستعد محافظة الدقهلية وخاصة مديرية الشباب والرياضة للتجهيز لمهرجان ومسيرة للمشي، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمشاركة 500 مشارك.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"



حيث عقد الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، الاجتماع التحضيري " لمهرجان ومسيرة للمشي"بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للرياضة"، اليوم، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، وأسعد هيبة مدير إدارة البرامج والمتابعة، والسادة الإخصائيين بالإدارة العامة للرياضة، ورؤساء أقسام التربية الرياضية بالإدارات الفرعية.

ورحب الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة برؤساء أقسام التربية الرياضية بالادارات الفرعيه، في بداية الاجتماع، كما أثنى على دورهم في تنفيذ الأنشطة الرياضية وطرح بعض المقترحات بخصوص آليات العمل والتنفيذ، خلال الاجتماع التحضيري، مهرجان ومسيرة للمشي، وذلك يوم السبت المقبل، بمشاركة 500 مشارك ومشاركة، من الساعة السادسة مساء الى الساعة التاسعة مساءً، علما بأنه سيتم افتتاح المهرجان عن طريق الفيديو كونفرانس بحضور معالي وزيرالشباب والرياضة من محافظة الاسماعيلية.

أكد "ربيع" أهمية أن تظهر مديرية الشباب والرياضة بالشكل الذي يليق بها خلال مهرجان المشي والذي يمثل يوم عيد لمحافظة الدقهلية ولشعب مصر ولجيش مصر، وتحدث عن مهرجان ومسيرة المشي، والذى سوف يشهد حضوره اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وسوف يشارك في التنظيم والإحتفالية الاخصائيين بالإدارة العامة للرياضة ورؤساء أقسام التربية الرياضية بالإدارات الفرعيه.

أكد الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة على التزام مديري الإدارات الفرعية، ورؤساء أقسام التربية الرياضية بالإدارات الفرعية، وبحضور عدد كبير من الشباب والفتيات أعضاء مراكز الشباب بالإدارات الفرعية للمشاركة في مهرجان ومسيرة المشي، بالزى الرياضي الموحد.

ياتي الإجتماع التحضيري برعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة.

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