منصب كلوب الجديد وخيار للرحيل لتدريب ألمانيا

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، سيصبح رئيسا لعمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول وفقا بصحيفة "بيلد" الألمانية.

وكانت تقارير ربطت كلوب باحتمال تولي تدريب منتخبي ألمانيا وإنجلترا بعدما أنهى المدرب المخضرم 57 عامًا مشوارًا ناجحًا استمر تسع سنوات مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

ووفقا للتقارير، فإن "كلوب حصل على خيار يسمح له بمغادرة منصبه الجديد ليصبح مدرب المنتخب الألماني في المستقبل، كخليفة محتمل لجوليان ناجلسمان".

وتابعت التقارير: "اعتبارًا من يناير، سيقوم كلوب بتقديم المشورة لجميع فرق ريد بول (لايبزيغ، سالزبورج، نيويورك، وغيرها) في شؤون التدريب، فلسفة اللعب، تطوير اللاعبين والمدربين، الانتقالات وغير ذلك إذ كان أوليفر مينتزلاف مصممًا على التعاقد مع كلوب".

كلوب أعلن رحيله عن ليفربول

جدير بالذكر أن كلوب صدم العالم في يناير الماضي عندما أعلن أنه سيرحل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الماضي، وودع الألماني جماهير ملعب آنفيلد بطريقة عاطفية في الجولة الأخيرة من الموسم.

وتعاقد ليفربول مع الهولندي آرني سلوت مدرب فينوورد السابق خلفًا لكلوب في مايو الماضي.