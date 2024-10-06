الإثنين 07 أكتوبر 2024
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محافظات

تموين الإسماعيلية تشن حملة على الصيدليات المخالفة (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، قسم شرطة مركز الإسماعيلية، هيئة سلامة الدواء، عدة حملات تموينية لضبط ومراقبة الأسواق.  

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ضبط صيدلية غير مرخصة 

وقالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن ضبط صيدلية غير مرخصة بقرية أبو طفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بها 4000 قطعة من الأدوية.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

ضبط نصف طن من الأسمدة المدعمة 

بجانب ضبط نصف طن من الأسمدة المدعمة والمحظور تداولها بالأسواق، والخاصة بالحيازات الزراعية بعزبة المنشار التابعة لقرية الفردان بمركز ومدينة الإسماعيلية.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

ضبط نصف طن دقيق بلدي 

علاوة على ضبط ربع طن من الدقيق البلدي المدعم والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم، و٤٠ قطعة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، بذات المنطقة. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضبط ومراقبة الأسواق العامة والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، علاوة على مراقبة ومتابعة كافة المنشآت التي تقدم خدماتها للمواطنين، حفاظًا على أرواحهم والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمستهلك. 

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