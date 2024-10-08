الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يفتتح مقر الشهر العقاري بـ"جهينة" ومأمورية "المراغة"

افتتاح عدد من مشروعات
افتتاح عدد من مشروعات وزارة العدل بسوهاج

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء مقر شهر عقاري وتوثيق "جهينة"، ومأمورية "المراغة "، برعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لقطاع شئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار عبد الناصر تايب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية.

كما شهد الافتتاح المستشار مصطفى فاروق، والمستشار أحمد شكر أعضاء المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار خالد حجازي،  ومحمد صلاح أعضاء المكتب الفني لقطاع شئون الشهر العقاري والتوثيق.

افتتاح المشروعات تزامنا مع انتصارات أكتوبر 

وقد جاء افتتاح المشروعات الجديدة اليوم بالتزامن مع احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر المجيدة، وقام وفد وزارة العدل خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج بتفقد محكمة المراغة، ومحكمة مركز سوهاج القديمة بحي غرب، وكذلك مشروعات الإنشاء الجديد، ومنها " محكمة المراغة الجزئية، ومحكمة طهطا الجزئية "، وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.

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