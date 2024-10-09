صحة سوهاج: إجراء 5 عمليات جراحية كبرى بالمستشفى العام في إطار المبادرة "بداية"

أعلن دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج استمرار إجراء العمليات الكبرى بهدف القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة.



حيث انه تم إجراء 5 عمليات جميعها تغيير مفصل ركبة كامل لمرضى ضمن المبادرة الرئاسية بداية ويعانون من عدم القدرة على الحركة.

الدكتور إيهاب هيكل تسخير كل إمكانيات المستشفى لخدمة المرضى

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى أن المستشفى تسخر جميع إمكانياتها لخدمة مرضى المحافظة علي مدار الساعة، مشيرًا إلى الاستمرار في سلسلة من التدخلات الجراحية الكبرى الأخرى وفق جدول المبادرة وجاهزية المرضى.

وكيل صحة سوهاج يثمن دور الأطقم الطبية بمستشفى سوهاج العام

كما ثمن وكيل صحة سوهاج دور الأطقم الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى مقدرًا مجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضى ورفع المعاناة عنهم.

واختتم "هيكل" أنه كان علي رأس الفريق الطبي الذي أجرى العمليات وضم بجانبه كلًّا من الدكتور فتحي عبدالفتاح رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى واستشاري جراحة العظام والدكتور هيثم عطية مدير الطوارئ بالمستشفى واستشاري ورئيس قسم العظام والدكتور إسماعيل أمين رئيس قسم التخدير.

يذكر أنه يأتى ذلك بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ضمن مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.