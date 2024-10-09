بعد عرض خطط الصحة والصناعة، تعرف على مصير البيانات الحكومية بمجلس النواب

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عرض كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، بيانان عن خطة وسياسات وزارتي الصحة والصناعة، وأحالهما المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلي اللجان المختصة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

اللجان النوعية المختصة

ودعا رئيس النواب، اللجان المختصة بعقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، بحضور الوزراء، لمناقشة البيان، مشيرا إلى أنه يحق لأي نائب المشاركة في حضور اجتماعات اللجنة.

ومن المقرر أن تنتهى اللجان النوعية من إعداد التقارير وعرضها علي مكتب المجلس الذى بدوره سيعرضها بالجلسة العامة ويحيلها للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات.

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030

و استعرض الفريق كامل الوزير، الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024/2030 والتي تبلغ مدتها 6 سنوات.

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي الصناعة والنقل، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على رئيس الجمهورية.

مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030

وأوضح وزير الصناعة، أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات.

التوسع في صناعات المستقبل

وأشار الوزير، إلى أن الخطة تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر، وهو الأمر الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.

رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي

وأكد كامل الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف كذلك رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.

تقديم الدعم الفني للمصانع المتعثرة

وأعلن وزير الصناعة، أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.

وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.

وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

وأشار إلى التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية، باعتباره شريك أساسي، قائلا: نسعى لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي من خلال صناعات منافسة من حيث السعر والجودة حتى يتحقق لها النجاح وتصبح صناعة مستدامة.