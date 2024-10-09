الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد عرض خطط الصحة والصناعة، تعرف على مصير البيانات الحكومية بمجلس النواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،  عرض كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، بيانان عن خطة وسياسات وزارتي الصحة والصناعة، وأحالهما المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  إلي اللجان المختصة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

اللجان النوعية المختصة

ودعا رئيس النواب، اللجان المختصة بعقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، بحضور الوزراء، لمناقشة البيان، مشيرا إلى أنه يحق لأي نائب المشاركة في حضور اجتماعات اللجنة.

ومن المقرر أن تنتهى اللجان النوعية من إعداد التقارير وعرضها علي مكتب المجلس الذى بدوره سيعرضها بالجلسة العامة ويحيلها للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات.

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 

 و استعرض الفريق كامل الوزير، الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024/2030 والتي تبلغ مدتها 6 سنوات.

 أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي الصناعة والنقل، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على رئيس الجمهورية.

مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 

وأوضح وزير الصناعة، أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات.

التوسع في صناعات المستقبل

وأشار الوزير، إلى أن الخطة تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر، وهو الأمر الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.

رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي

وأكد كامل الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف كذلك رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.

تقديم الدعم الفني للمصانع المتعثرة

وأعلن وزير الصناعة، أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.

وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.

وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

وأشار إلى التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية، باعتباره شريك أساسي، قائلا: نسعى لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي من خلال صناعات منافسة من حيث السعر والجودة حتى يتحقق لها النجاح وتصبح صناعة مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للصناعة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحد من البطالة القطاع الخاص اللجان النوعية المختصة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية

مواد متعلقة

نقل النواب تدعو لتنفيذ توصياتها وتعظيم الاستفادة من تطوير المنظومة

8 رسائل لـ "كامل الوزير" أمام البرلمان (إنفوجراف)

الإغلاق بقرار شخصي منه، كامل الوزير يكشف ضوابط التفتيش على المنشآت الصناعية

النواب يحيل بيان وزير الصناعة للجان المختصة لدراسته

الأكثر قراءة

بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

عبد الواحد السيد: طلبنا تأجيل لقاء بيراميدز لهذا السبب

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

البنك المركزي يعلن تراجع التضخم في سبتمبر 2024

البنك الأهلي يقرر تخفيض العائد على الشهادات الدولارية

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

منوعات

المزيد

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

انخفاض الجوافة والكانتلوب، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 13 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو العلق المخلوق منه الإنسان؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

المزيد
الجريدة الرسمية