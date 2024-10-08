الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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سياسة

النواب يحيل بيان وزير الصناعة للجان المختصة لدراسته

جلسة النواب بحضور
جلسة النواب بحضور الفريق كامل الوزير

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل، عن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى لجنة الصناعة ومكتب لجنة المشروعات الصغيرة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

ودعا رئيس النواب، اللجنة بعقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، بحضور الفريق كامل الوزير، لمناقشة البيان، مشيرا إلى أنه يحق لأي نائب المشاركة في حضور اجتماعات اللجنة.

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 

جاء ذلك بعد أن استعرض الفريق كامل الوزير، الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024/2030 والتي تبلغ مدتها 6 سنوات.

 أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي الصناعة والنقل، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على رئيس الجمهورية.

 

مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 

وأوضح وزير الصناعة، أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات.

 

التوسع في صناعات المستقبل

وأشار الوزير، إلى أن الخطة تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر، وهو الأمر الذي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030.

رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي

وأكد كامل الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف كذلك رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.

تقديم الدعم الفني للمصانع المتعثرة

وأعلن وزير الصناعة، أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.

جلسة البرلمان بحضور كامل الوزير

وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.

 

وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

كامل الوزير أمام جلسة النواب

وأشار إلى التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية، باعتباره شريك أساسي، قائلا: نسعى لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي من خلال صناعات منافسة من حيث السعر والجودة حتى يتحقق لها النجاح وتصبح صناعة مستدامة.

 

 

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