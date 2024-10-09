موقف ستيفان الشعراوي من المشاركة في مباراة إنتر وروما

كشفت تقارير صحفية أن إيفان يوريتش، مدرب روما، تلقي بعض الأخبار الجيدة فيما يتعلق بحالة ستيفان الشعراوي، جناح الفريق.

وتعرض الشعراوي لمشكلة عضلية خلال مواجهة مونزا، الأحد الماضي، خرج على إثرها في تبديل اضطراري بالشوط الأول، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأثيرت مخاوف من تعرض "ستيفان" لشد في عضلة الساق، كان سيمنعه من الظهور على أرض الملعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

ومع ذلك، ذكرت قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن الاختبارات التي أجريت على الجناح الإيطالي، أظهرت عدم وجود إصابات في عضلة الساق اليسرى.

ولفتت إلى أن الجيالوروسي يأمل أن يتمكن الشعراوي من التعافي خلال فترة التوقف الدولي، وأن يعود للمشاركة في لقاء إنتر، بعد أيام فيفا مباشرة.

وشارك الجناح الإيطالي في 6 مباريات بقميص روما هذا الموسم في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي، ساهم خلالها في تمريرة حاسمة واحدة.