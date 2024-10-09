محافظ أسيوط: وضع خطة عاجلة لإنشاء خط طرد جديد للصرف الصحي

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أعمال إصلاح وصيانة ثقب بسيط بخط الطرد الرئيسي قطر 800 مم من نوعية زهر مرن الخاص بمحطة البركة الذى يمر بمنطقة المجذوب بميدان المجذوب بحي غرب مدينة أسيوط، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وذلك بحضور المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

حدوث تسريب في خط طرد الصرف الصحي الرئيسي الخاص بمحطة البركة قطر 800 مم

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من إدارة الأزمات، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بحدوث تسريب في خط طرد الصرف الصحي الرئيسي الخاص بمحطة البركة قطر 800 مم زهر مرن، بميدان المجذوب بحي غرب مدينة أسيوط، وتم إخطار الجهات المعنية للتعامل مع الموقف وإصلاح الخط.

وجود ثقب صغير في خط الطرد الرئيسي التابع لمحطة البركة

وانتقل المحافظ ومرافقوه إلى ميدان المجذوب، لمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح ميدانيًا حيث تبين بعد الحفر والكشف وجود ثقب صغير في خط الطرد الرئيسي التابع لمحطة البركة وتم الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح التي تمت دون قطع للمياه أو حدوث تسريب يستدعي استخدام سيارات الكسح الموجودة بالمكان.

إنشاء شبكة جديدة وخط طرد صرف صحي جديد قطر 1200 مم

وطمأن أبوالنصر المواطنين بأنه تم وضع خطة عاجلة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لإنشاء شبكة جديدة وخط طرد صرف صحي جديد قطر 1200 مم يستوعب ضغط مياه الصرف الصحي لمحطة مياه البركة بجانب الخط القديم الذي مر عليه أكثر من 70 عامًا والذي سيكون كبديل للخط الجديد في حالة حدوث أية أعطال.



كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط قد أعلنت عن حدوث تسريب مفاجئ في خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة البركة الذى يمر بميدان المجذوب بحي غرب وتدخلت فور اكتشاف التسريب، لتحديد موقعه بدقة وإصلاحه في أسرع وقت ممكن.

كما اعتذرت الشركة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر بدون انقطاع للمياه في الخدمة، وناشدت المواطنين بتجنب استخدام المياه غير الضرورية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة للتواصل مع الشركة عن طريق خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أى محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس 01206179891.