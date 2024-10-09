الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لمخيم البريج وسط غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب آخرون؛ جراء قصف إسرائيلي لمخيم البريج بوسط قطاع غزة

 نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات

وانتشل مسعفون فلسطينيون، فجر اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الأربعة وعددًا من الجرحى، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخالدي في مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بأنه تم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات المجاور.

وفي تطور متزامن، شنت الطائرات الإسرائيلية قصفًا صاروخيًا مكثفًا على منطقة الصفطاوي غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة من نوع "كواد كوبتر" نيرانها على منازل الفلسطينيين؛ مما أدى إلى زيادة الخسائر المادية والبشرية.

استشهاد عدد من الفلسطينيين إثر استهداف طائرة حربية مركبة

وكانت مصادر طبية في القطاع أكدت - في وقت سابق الليلة - استشهاد عدد من الفلسطينيين؛ إثر استهداف طائرة حربية مركبة مدنية عند مدخل النصيرات الغربي، بينما استُشهد شاب وأصيب آخرون في قصف آخر استهدف أرضًا زراعية في محيط بلدة الزوايدة وسط القطاع.

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