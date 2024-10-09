الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الأونروا: 400 ألف فلسطيني محاصرون بشمال غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، أنّ ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء؛ لأنهم يدركون أنّه لا مكان آمن في قطاع غزة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».  

السلطات الإسرائيلية تجبر الفلسطينيين على النزوح المستمر 

وأوضح «لازاريني»، أنّ أوامر الإخلاء الأخيرة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية تجبر الفلسطينيين على النزوح المستمر لا سيما من مخيم جباليا، وانتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء قطاع غزة مع عدم توفر الإمدادات الأساسية.

وعلى الجانب الآخر استشهد 12 فلسطينيًّا، بينهم 9 أفراد من عائلة واحدة، في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 استهداف طائرة حربية إسرائيلية لشقة سكنية

وأكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني أن 9 شهداء من عائلة فرحات قد انتشلوا بعد استهداف طائرة حربية إسرائيلية لشقة سكنية للعائلة بجوار سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة. تم نقل الشهداء إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما انتشل مسعفون جثامين ثلاثة شهداء، بينهم طفل، إضافة إلى عدد من المصابين، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الجمل في مخيم النصيرات وسط القطاع. تم نقل الضحايا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

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المفوض العام لأونروا الفلسطينيين غزة النزوح غارات إسرائيلية مستشفي المعمداني

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