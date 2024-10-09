الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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نور ذو الفقار تحصل على الماچستير في الإدارة عن قطاع الإعلام في مصر

كلية التجارة بجامعة
كلية التجارة بجامعة القاهرة
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حصلت نور ذو الفقار الكاتبة الصحفية ومدير تطوير الإعلام بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على درجة الماجستير في الإدارة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بعد مناقشة رسالة بعنوان "أثر القيادة الاستراتيجية على الأداء التنظيمي: الدور الوسيط للقدرات الديناميكية - دراسة تطبيقية بقطاع الإعلام في مصر".

وكانت الرسالة تحت إشراف الدكتورة رغدة أبو السعود أحمد يونس الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة القاهرة، وجرت المناقشة بحضور الدكتور أسامة السعيد قرطام، رئيس تحرير جريدة الأخبار، الذي شارك ضمن أعضاء لجنة تحكيم الرسالة كعضو مشارك من الخارج.

 

تناولت الرسالة أهمية القيادة الاستراتيجية في تحسين الأداء التنظيمي من خلال تطوير القدرات الديناميكية داخل المؤسسات الإعلامية، حيث ركزت الدراسة على قطاع الإعلام في مصر كحالة تطبيقية، وأكدت  النتائج إلى أهمية تطوير استراتيجيات إدارة الإعلام المستقبلية وتعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التحديات المتغيرة في هذا المجال الحيوي.

واستعرضت نور ذو الفقار في رسالتها التأثيرات المختلفة للقيادة الاستراتيجية على الأداء التنظيمي في مؤسسات الإعلام المصرية، موضحة كيف يمكن للقادة تفعيل القدرات الديناميكية لتحقيق أهداف المؤسسات بفعالية أكبر وتعزيز جودة العمل الإعلامي.

حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والمتخصصين في مجالي الإعلام والإدارة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كلية التجارة بجامعة القاهرة جامعة القاهرة القيادة الاستراتيجية الكاتبة الصحفية نور ذو الفقار
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