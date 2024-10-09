الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 20 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وزير الداخلية يأذن
وزير الداخلية يأذن لـ 20 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ 20 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

وزارة الداخلية قـرار رقم 1767 لسنة 2024

 

وتضمن نص؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1767 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر  يُؤذن لكلٍّ من العشرين مواطنًا (أولهم  محمود محمد توفيق مسعود حجازى - وآخرهم  محمود رضا فوزى إسماعيل).

 

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية خانقة بهذه المحاور والشوارع بالقاهرة والجيزة

فحص 59 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 120 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

 

 محمود محمد توفيق مسعود حجازى البحيرة 23/12/2005 الأمريكية 

 يوسف عزيز كيرلس رزق القاهرة 12/1/2003 

 ياسين ياسر أحمد زكى أبو بكر أمريكا 25/7/2003 

 يوسف محمد محمود عبد الرحمن عبد العال خلف أمريكا 7/5/1999 

/عبد العزيز أمين حسن بيومى أمريكا 30/10/2004 

 سندى يحيى سعيد فودة أمريكا 23/3/2001 

 إبتسام عبد الراضى عبد الوهاب الخشن الشرقية 15/1/1967 التركية

 إيمان إبراهيم سعد عبد القادر حسنين الإسكندرية 11/3/1994 الهولندية 

 مروة جلال غنيم إبراهيم فرج القاهرة 12/12/1977 الكندية 

 محمد ربيع عبد الله محمود القاهرة 2/9/1979 

عمر علاء عبد المحسن عبد العظيم هندى القاهرة 5/4/2008 

/ شادى محمد محمد النفيلى القاهرة 10/9/1980 

 فريد عبد القادر محمد فريد القاهرة 1/10/1980 

 عمر مصطفى محمود جمال الدين إبراهيم حسن القاهرة 22/9/2000 

محمد جمال الدين محمد حسن محمد الكويت 28/9/2006 

 يوسف عبد العزيز محيسن حسن ماضى فلسطين 1/5/1990 الفلسطينية 

 محمد وسام محمد حسين حسنى زهر الدين القاهرة 13/5/2004 اللبنانية 

 معتز عدلى رجب عبد السلام مصلحى لهلوب الشرقية 20/4/2006 الإيطالية 

 أحمد خالد سيد حسينى الجيزة 31/3/1998 الروسية 

 محمود رضا فوزى إسماعيل الإسكندرية 1/9/1987 البريطانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التجنس بجنسيات أجنبية الاحتفاظ بالجنسية المصرية الجنسية المصرية الجنسيات الاجنبية محمود توفيق وزير الداخلية محمود عبد الرحمن وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية خانقة بهذه المحاور والشوارع بالقاهرة والجيزة

فحص 59 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 120 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

تهريب مواد مخدرة ونقد أجنبي أبرزهم.. أمن المنافذ يحرر 87 قضية متنوعة

أخبار الحوادث اليوم: سفاح التجمع يستأنف على حكم إعدامه.. إعدام المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت.. والعثور على جثة طفلة مقتولة وعليها آثار اعتداء بالسلام

"ف أ ر" بـ نصف مليون جنيه.. استمرار خدمة طرح لوحات معدنية مميزة.. ومصدر أمنى يكشف الضوابط وشروط دخول المزايدة

بسبب المبيد الحشري، اشتعال النيران فى جسد سيدة سودانية فى عين شمس

فتاة تحاول التخلص من حياتها لانفصالها عن خطيبها بـ حلوان

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

الأكثر قراءة

نجم الزمالك يتمرد على تدريبات الفريق بسبب العرض الصربي

الملك فؤاد، تولى حكم مصر بالصدفة، وشقيق زوجته وراء إصابته بالزغطة في الخطابات الرسمية

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 26% خلال شهر سبتمبر 2024

كلهم من قرية واحدة، أول صور لضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

الغيرة القاتلة، جريمة زوجة مصرية أصبحت حديث العالم، تخلصت من زوجها بمنشار وقطعته في أكياس بشوارع أستراليا (فيديو وصور)

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 9- 10- 2024 في الأسواق

كوريا الشمالية تصعد ضد جارتها الجنوبية بـ"قرار نادر الحدوث"

مفاجأة في سعر الدولار قبل محضر اجتماع المركزي الأمريكي

منوعات

المزيد

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

البرازيل ترفع الحظر عن منصة إكس بعد امتثال ماسك لأوامر المحكمة

الغيرة القاتلة، جريمة زوجة مصرية أصبحت حديث العالم، تخلصت من زوجها بمنشار وقطعته في أكياس بشوارع أستراليا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 9- 10- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية