بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 20 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ 20 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1767 لسنة 2024

وتضمن نص؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1767 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من العشرين مواطنًا (أولهم محمود محمد توفيق مسعود حجازى - وآخرهم محمود رضا فوزى إسماعيل).

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

محمود محمد توفيق مسعود حجازى البحيرة 23/12/2005 الأمريكية

يوسف عزيز كيرلس رزق القاهرة 12/1/2003

ياسين ياسر أحمد زكى أبو بكر أمريكا 25/7/2003

يوسف محمد محمود عبد الرحمن عبد العال خلف أمريكا 7/5/1999

/عبد العزيز أمين حسن بيومى أمريكا 30/10/2004

سندى يحيى سعيد فودة أمريكا 23/3/2001

إبتسام عبد الراضى عبد الوهاب الخشن الشرقية 15/1/1967 التركية

إيمان إبراهيم سعد عبد القادر حسنين الإسكندرية 11/3/1994 الهولندية

مروة جلال غنيم إبراهيم فرج القاهرة 12/12/1977 الكندية

محمد ربيع عبد الله محمود القاهرة 2/9/1979

عمر علاء عبد المحسن عبد العظيم هندى القاهرة 5/4/2008

/ شادى محمد محمد النفيلى القاهرة 10/9/1980

فريد عبد القادر محمد فريد القاهرة 1/10/1980

عمر مصطفى محمود جمال الدين إبراهيم حسن القاهرة 22/9/2000

محمد جمال الدين محمد حسن محمد الكويت 28/9/2006

يوسف عبد العزيز محيسن حسن ماضى فلسطين 1/5/1990 الفلسطينية

محمد وسام محمد حسين حسنى زهر الدين القاهرة 13/5/2004 اللبنانية

معتز عدلى رجب عبد السلام مصلحى لهلوب الشرقية 20/4/2006 الإيطالية

أحمد خالد سيد حسينى الجيزة 31/3/1998 الروسية

محمود رضا فوزى إسماعيل الإسكندرية 1/9/1987 البريطانية