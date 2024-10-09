الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة تستدعي زوج سيدة أصيبت بحروق بسبب حشرة في عين شمس

مستشفي المطرية
مستشفي المطرية

أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة اصيبت بحروق أثناء رش مبيد على حشرة، عندما كانت تطهو الطعام فى عين شمس وامرت باستدعاء زوجها لسماع اقواله.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا  من مستشفي المطرية باستقباله سيدة سودانية الجنسية 34 عاما مقيمة  دائرة القسم، مصابة بحروق بالوجه والرقبة والصدر بنسبة 17 %.


وبالانتقال وسؤال المصابة قررت أنه حال قيامها بطهي الطعام - قامت برش (مبيد حشري ) علي حشرة - بالمطبخ، ما أدي إلى نشوب النيران بملابسها، نتج عن ذلك إصابتها- ولم تتهم أو تشتبه في إصابتها جنائيًا،  وتأيدت الواقعة بشهادة زوجها السوداني الجنسية عامل 34 عاما ومقيم بذات العنوان وتم نقلها إلي المستشفي.


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غرفة عمليات النجدة مستشفى المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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