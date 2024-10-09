النيابة تستدعي زوج سيدة أصيبت بحروق بسبب حشرة في عين شمس
أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة اصيبت بحروق أثناء رش مبيد على حشرة، عندما كانت تطهو الطعام فى عين شمس وامرت باستدعاء زوجها لسماع اقواله.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفي المطرية باستقباله سيدة سودانية الجنسية 34 عاما مقيمة دائرة القسم، مصابة بحروق بالوجه والرقبة والصدر بنسبة 17 %.
وبالانتقال وسؤال المصابة قررت أنه حال قيامها بطهي الطعام - قامت برش (مبيد حشري ) علي حشرة - بالمطبخ، ما أدي إلى نشوب النيران بملابسها، نتج عن ذلك إصابتها- ولم تتهم أو تشتبه في إصابتها جنائيًا، وتأيدت الواقعة بشهادة زوجها السوداني الجنسية عامل 34 عاما ومقيم بذات العنوان وتم نقلها إلي المستشفي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.