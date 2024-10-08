بسبب المبيد الحشري، اشتعال النيران فى جسد سيدة سودانية فى عين شمس
أصيبت سيدة بحروق أثناء رش مبيد على حشرة، عندما كانت تطهو الطعام فى عين شمس.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفي المطرية باستقباله سيدة سودانية الجنسية 34 عاما مقيمة دائرة القسم ، مصابة بحروق بالوجه والرقبة والصدر بنسبة 17 %.
وبالانتقال وسؤال المصابة قررت أنه حال قيامها بطهي الطعام - قامت برش (مبيد حشري ) علي حشرة - بالمطبخ، ما أدي إلى نشوب النيران بملابسها، نتج عن ذلك إصابتها- ولم تتهم أو تشتبه في إصابتها جنائيًا، و تأيدت الواقعة بشهادة زوجها السوداني الجنسية عامل 34 عاما ومقيم بذات العنوان وتم نقلها إلي المستشفي.
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