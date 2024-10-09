الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح من وزارة الصحة للوقاية من أمراض ارتفاع الحرارة لطلاب المدارس

طلاب المدارس
طلاب المدارس

في الموسم الدراسي أحيانا يتعرض الطلاب للإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالمشاركة في الأنشطة المدرسية.

نصائح  للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة 

 

ووجهت وزارة الصحة نصائح  للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة أثناء المشاركة في الأنشطة المدرسية الخارجية مثل: الجفاف، والإجهاد الحراري، والتشنجات الحرارية، وضربة الشمس.

ونصحت وزارة الصحة باتباع الآتي:

١- شجع طفلك على شرب الماء بصورة منتظمة طوال اليوم.

٢- يفضل شراء قارورة مياه مرقمة لمراقبة استهلاك الطفل يوميا.

٣-  ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ومريحة وذات ألوان فاتحة أثناء القيام بالأنشطة.
 

٤- عند ملاحظة أعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة على الطفل يجب تبريد جسمه بالكمادات أو أخذ حمام بارد وحثه على شرب الماء ثم التوجه لأقرب وحدة رعاية صحية. 

 

فيما وجهت وزارة الصحة نصائح  لتلاميذ المدارس للحماية من الأمراض واتباع طرق الوقاية والحماية وتطبيق الإجراءات الاحترازية تجنبا للإصابة بأي عدوى.

وتضمنت أهم النصائح:


١- لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي ملوثة
 

٢- استخدم المنديل أو منحنى الكوع عند العطس أو السعال


٣- اغسل يديك جيدا بالماء والصابون باستمرار

٤- تجنب الاتصال المباشر بالطلاب المرضى


٥- قم بتنظيف وتطهير الأسطح قبل لمسها
 

٦- ابقي في المنزل عند المرض حتى شفائك التام

والسعال أو الكحة، أحد الأعراض التي تدل على الإصابة بالأمراض التنفسية ويخشى الكثير من الذين يتعرضون للإصابة  بالسعال أن يكون مؤشر للإصابة بأحد الأمراض الخطيرة.

 

أسباب السعال 

وقال الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة  الصحة إن أي مصاب بالسعال عليه التوجه للطبيب للكشف وأخذ التاريخ المرضي للمريض نظرًا لأن السعال له أسباب متعددة ويمكن أن تكون متعلقة بمرض ليس له علاقة بالجهاز التنفسي أو نتيجة تناول أدوية معينة

 

وتابع حديثه  أن الأمراض التي يصاحبها عرض السعال منها حساسية الصدر والربو الشعبي والسدة الرئوية والأنفلونزا والدرن والالتهاب الرئوي والتليف الرئوي.

 

التاريخ المرضي 

وأشار الي أن المريض عليه إبلاغ الطبيب التاريخ المرضي له وبناء عليه يتم إجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص الإصابة سواء أشعة على الصدر أو أشعة مقطعية للتشخيص السليم للمرض، نظرًا لأن كل مرض له طريقة علاج مختلفة.

فيما وجه الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة نصائح لأولياء الأمور قبل بدء موسم الدراسة للحماية من الأمراض التنفسية

 

الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي 

وأكد مدير عام الإدارة العامة لأمراض الصدرية لـ " فيتو" أن أمراض الجهاز التنفسي يمكن الوقاية منها باتباع الإجراءات الاحترازية، سواء غسل اليدين أو التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامة.  

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وأشار إلي أن الجهاز التنفسى هو المدخل الرئيسي للجسم، ويمكن منع أي عدوى بكتيرية وفيروسية من خلال غسل الأيدي باستمرار عند لمس أي أسطح وأخذ التطعيمات المناسبة فى الموسم الخاص به

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التشنجات الحرارية الإجهاد الحراري الموسم الدراسي طلاب المدارس وزارة الصحة ضربة الشمس

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