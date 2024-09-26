الخميس 26 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

ديدي، فيتو
ديدي، فيتو

شون ديدي، ما زالت قضية المنتج والمغني الشهير، ديدي، تحمل العديد من المفاجآت والأسرار، التي تتكشف واحدة تلو الثانية.

وكانت آخر تلك المفاجآت، هو إعلان قوات الشرطة عن عثورها، علي نفق تحت الماء، متصل بكهف داخل القصر الفاخر للمغني ديدي.

ولم تعلن الشرطة حتي هذه اللحظة، عن أي تفاصيل أخري تتعلق بالنفق، والغرض منه.

الشرطة تداهم منزل ديدي

 في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية، أول فيديو، لـ مداهمة الشرطة، لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن. 

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم، الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

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