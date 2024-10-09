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ثقافة وفنون

قبل انطلاق عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل وتر حساس

صبا مبارك، فيتو
صبا مبارك، فيتو

كشفت قناة ontv عن موعد انطلاق مسلسل وتر حساس للفنانة صبا مبارك، حيث من المقرر بدء عرض المسلسل يوم ٢٧ أكتوبر الجاري على شاشة القناة وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، كما يعرض حصريا وقبل الشاشة على منصة يانجو بلاي.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتتعاون صبا مبارك من جديد في مسلسل وتر حساس مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء وكلاهما شارك معها في مسلسل بين السطور.

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

مسلسل بين السطور 

ويأتي هذا العمل بعدما حققت صبا نجاحا لافتا في مسلسل بين السطور الذي عرض قبيل شهر رمضان الماضي والذي جسدت فيه شخصية مذيعة شهيرة تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد ظهور حبيبها القديم والذي يتم قتله  ويتم اتهامها هي بارتكاب هذه الجريمة.

ومسلسل بين السطور بطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى، وقامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد.

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الفنانة انجى المقدم الفنانة هيدي كرم هيدي كرم صبا مبارك محمد علاء وتر حساس مسلسل وتر حساس

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