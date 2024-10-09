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ثقافة وفنون

بطل FROM يكشف سبب عدم ركض الوحوش وراءهم في المسلسل (فيديو)

هارولد بيريناو، فيتو
هارولد بيريناو، فيتو

تحدث الممثل هارولد بيريناو،  بطل مسلسل الرعب والإثارة، From، عن المسلسل، في مقطع فيديو قصير، جاوب من خلاله، على تساؤلات الجمهور، حول السبب في عدم ركض الوحوش وراء أبطال المسلسل.

وقال هارولد: "السبب وراء أن الوحوش في المسلسل لا يركضون، ببساطة.. لأنهم لا يحتاجون لذلك، لأنهم سيصلون إلينا في النهاية، لأنه لا مكان للهروب، في ظل حجزنا في المدينة، عدم تمكنا من الخروج منها". 

 

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تفاصيل مسلسل From

ومسلسل From،  بطولة،  سكوت ماكورد، هارولد بيريناو، وكاتالينا ساندينو مورينو، إيون بيلي، وديفيد الباي، وإليزابيث سوندرز، وريكي هي، وكلو فان لاندشوت، وبيجاه جفوري، وكورتيون مور.

وتدور أحداث المسلسل، حول الغموض الذي تشهده مدينة في وسط الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسجن كل من يدخلها، بينما يكافح السكان للحفاظ على شعورهم بالحياة الطبيعية، والبحث عن مخرج، ويجب عليهم الصراع للبقاء على قيد الحيا، والحفاظ على أرواحهم، من تهديدات الغابة المحيطة، والمخلوقات المرعبة التي تخرج بعد غروب الشمس بهدف قتلهم.

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