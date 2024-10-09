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ثقافة وفنون

بطريقة تقطع الشك باليقين، كانيه ويست وبيانكا سينسوري ينفيان أخبار طلاقهما (صور)

كانييه ويست وزوجته،
كانييه ويست وزوجته، فيتو

كانييه ويست، نفي كل من كانييه ويست، وزوجته بيانكا سينسوري، التقارير التي نشرت في الساعات الماضية، وأفادت بأن الزوجين في طريقهما للطلاق.

وحرص الثنائي، أن يظهرا معا، أثناء ذهابهما للتسوق، وبدت عليهما علامات السعادة والحب، كما قررا أن يرتديا ملابس بنفس اللون، واختار الأبيض، لينفوا بشكل عملي جميع أخبار طلاقهما.

 

كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري في طريقهما للطلاق

وكان موقع  TMZ الفني، نشر تقريرا، يرصد تفاصيل طلاق مغني الراب ورجل الأعمال، كانييه ويست، ومصممة الأحذية بيانكا سينسوري.

وأوضح التقرير الفني، أن الزوجين متجهان إلى الطلاق، بعد مرورهما، بمرحلة صعبة في زواجهما الذي دام عامين تقريبًا.

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تفاصيل طلاق كانييه ويست

فيما أخبرت مصادر متعددة ذات معرفة مباشرة بالزوجين TMZ، أن كانييه وبيانكا يخبران الأشخاص القريبين منهم، أنهما انفصلا بالفعل قبل بضعة أسابيع، حيث توجهت زوجه كانييه، إلى أستراليا لقضاء بعض الوقت مع عائلتها بعد الانفصال.

بينما أخبر كانييه، الأشخاص المقربين منه، أنه يخطط للعيش في مدينة طوكيو اليابانية بعد الطلاق.

تفاصيل طلاق كانييه ويست وبيانكا سينسوري

Bully عنوان ألبوم كانييه ويست الجديد

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