الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

تفاصيل طلاق كانييه ويست وبيانكا سينسوري

كانييه ويست وزوجته،
كانييه ويست وزوجته، فيتو

كانييه ويست، نشر موقع  TMZ الفني، تقريرا، يرصد تفاصيل طلاق مغني الراب ورجل الأعمال، كانييه ويست، ومصممة الأحذية بيانكا سينسوري.

وأوضح التقرير الفني، أن الزوجين متجهان إلى الطلاق، بعد مرورهما، بمرحلة صعبة في زواجهما الذي دام عامين تقريبًا.

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تفاصيل طلاق كانييه ويست

فيما أخبرت مصادر متعددة ذات معرفة مباشرة بالزوجين TMZ، أن كانييه وبيانكا يخبران الأشخاص القريبين منهم، أنهما انفصلا بالفعل قبل بضعة أسابيع، حيث توجهت زوجه كانييه، إلى أستراليا لقضاء بعض الوقت مع عائلتها بعد الانفصال.

بينما أخبر كانييه، الأشخاص المقربين منه، أنه يخطط للعيش في مدينة طوكيو اليابانية بعد الطلاق.

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