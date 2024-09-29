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ثقافة وفنون

Bully عنوان ألبوم كانييه ويست الجديد

كانييه ويست، فيتو
كانييه ويست، فيتو

كانييه ويست، كشفت تقارير صحفية، أن المغني ورجل الأعمال كانييه ويست، اختار كلمة Bully، وتعني التنمر، ليكون اسم ألبومه الجديد، والذي يعد الألبوم الحادي عشر في مسيرته الغنائية.

فيما فاجئ كانييه ويست، جمهوره في حفل الصين، الذي أقيم مؤخرا، بغنائه أغنية جديدة  بعنوان "الجميلة والوحش".

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ألبوم جديد لـ كانييه ويست بعد سنوات من التوقف

وكشفت مجلة Billboard، الرائدة في عالم الموسيقي، في تقرير لها أن المغني المثير للجدل كانييه ويست، سيصدر ألبومًا جديدًا مع Ty Dolla Sign، خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت مجلة Billboard، في تقريرها، أن إصدار الألبوم الجديد لكانييه ويست، كان مخططًا له في الأصل، أن يصدر بتاريخ الجمعة (13 أكتوبر ٢٠٢٤)، قبل أن يتم تأجيله، ليصدر خلال الأسابيع المقبلة.

ويعد هذا الألبوم، بمثابة عودة كانييه ويست لعالم الموسيقى، بعد أن أصدر آخر ألبوم غنائي له في عام ٢٠٢١.

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