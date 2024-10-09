الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

ثراء جبيل الصديقة المقربة لياسمين صبري في "ضل حيطة"

ثراء جبيل
ثراء جبيل


 تشارك الفنانة ثراء جبيل في أحداث مسلسل ضل حيطة الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري والمقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وتجسد ثراء جبيل شخصية الصديقة المقربة لياسمين صبري ضمن أحداث العمل، والتي تبدأ في التخطيط لتدمير حياتها.


وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطه الذي من المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

مسلسل ضل حيطه لياسمين صبري 

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع اقرب صديقة لها، وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعي علي تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

وكان قد قرر القائمون على مسلسل الأميرة  تغير اسمه ليصبج ظل حيطة، وكانت ياسمين صبري قد بدأت تصوير أول مشاهده العمل منذ أيام.

وكانت المشاهد الأولى لها داخل منزلها ضمن أحداث العمل، ولم يظهر معها أحد من أبطال العمل.

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم

وتستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "المشروع" ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث ينطلق العمل منتصف سبتمبر الجاري.

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

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