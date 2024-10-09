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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 09 - 10- 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتوقعت أن  يسود طقس حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 09 - 10 - 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 09 - 10 -2024

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة فى آخره  وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى  23 والعظمى 32

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 31

بنها: الصغرى 23 والعظمى  32

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 29

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 22   والعظمى 33

كاترين الصغرى 13 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى  34

السويس: الصغرى 21 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34

الفيوم: الصغرى 21 والعظمى 33

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 35

سوهاج الصغرى  20 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 22  والعظمى 37

أسوان: الصغرى 22 والعظمى 38

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