الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 09 - 10 -2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  توقعاتها لحالة الطقس  غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 08 - 10 -2024

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 8-10-2024 بوادي النطرون


 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الطقس غدا الأربعاء

مواد متعلقة

ارتفاع الحرارة اليوم 3 درجات مئوية

ارتفاع ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 08 - 10- 2024 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 08 - 10 -2024

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 08- 10- 2024 في مصر

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

رسميا، الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للسوبر المصري

كولر يجدد رفضه التعاقد مع نجم زد ورمضان يرفض رفع الراية البيضاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 8-10-2024

منوعات

المزيد

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 8-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالبورصات العالمية

الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات، ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أزمة الغاز.. هل نفدت خيرات حقل ظهر؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

إبراهيم نجم: دار الإفتاء قصة نجاح يكتب فيها كل مفتٍ فصله

كيف خانت امرأة نوح وامرأة لوط أنبياء الله؟ وكيف كانت نهايتهما؟

المزيد
الجريدة الرسمية