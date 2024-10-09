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ثقافة وفنون

قبل العرض الخاص الليلة، تفاصيل فيلم بيومي فؤاد الجديد

فيلم بنسيون دلال،
فيلم بنسيون دلال، فيتو

يحتفل الفنان بيومي فؤاد مساء اليوم الأربعاء بالعرض الخاص لفيلمه الجديد بنسيون دلال الذي يشارك فيه عدد من النجوم ومنهم عمر متولي وخالد سرحان.

 

تفاصيل فيلم بنسيون دلال 

وتدور أحداث الفيلم حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب، وفي نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتجا مهما لسماعه وهو يغني.


ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

 

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بنسيون دلال تفاصيل فيلم بنسيون دلال فيلم بنسيون دلال بيومي فؤاد

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