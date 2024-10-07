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ثقافة وفنون

عرض فيلم بنسيون دلال بالسعودية في هذا الموعد

مشهد من فيلم بنسيون
مشهد من فيلم بنسيون دلال

قررت الشركة المنتجة لفيلم بنسيون دلال عرضه بدور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس القادم.

 

تفاصيل فيلم بنسيون دلال 


وتدور أحداث الفيلم حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب، وفي نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتجا مهما لسماعه وهو يغني.


ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

 

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