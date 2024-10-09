أصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النحل 5 ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الحديد 30 ق.
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى مريم / طه 30 ق.
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سورة التوبة 15 ق.
53: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ جمال السيد حسين وما تيسر من سورة البقرة 15ق.
16: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة يونس 10ق.
47: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورتى إبراهيم/ الحجر 30 ق.
59: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد محروس طلبة وماتيسر من سورة الأحزاب 30 ق.
39: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الزمر 15ق.
21: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورة يونس 10ق.
أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة الشيخ /طه أبوكريشة 5ق دراز الساعة 16:15 ومصحف مجود للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة الإسراء 29ق
18:36 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد عبدالحليم سلامة وما تيسر من سورة الأنعام 30 ق.
19:30( قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتى الشعراء/ النمل 15 ق.
19:53 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الشورى 30 ق.
21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من فاتحة الكتاب واول سورة البقرة والحاقة والنازعات 30 ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وماتيسرمن سورتى هود/ قصار السور 42 ق.
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ فرج الله الشاذلى وما تيسر من سور الزمر/ النجم/ قصار السور 44 ق.
01:36(بعد منتصف الليل) للشيخ مكاوي محمود محمد وما تيسر من سورة الحجرات 15 ق.
02:27(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود سعد عبدالكريم وما تيسر من سورة المزمل 15 ق.
03:50(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة المؤمنون 45 ق.
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