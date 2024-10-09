اديناله فرصة تانية، عدلي القيعي يتحدث عن أزمات إمام عاشور مع الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير سؤالًا حرجًا إلى عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، خلال تواجد الأخير ضيفًا على برنامج حارس الأهلي على شاشة قناة النادي.

سؤال شوبير لعدلي القيعي جاء ضمن فقرة أقر واعترف وجاء مضمونه: تقر وتعترف بأن الأهلي تخلى عن مبادئه وثوابته بضمه إمام عاشور لاعب الزمالك السابق؟

وجاء رد عدلي القيعي قاطعًا بأن الأهلي لم يتخل قطُّ عن مبادئه بتعاقده، خاصة أن اللاعب جاء قبل تعاقد الأهلي معه وأعلن إعتذاره لمسئولي النادي الأهلي وجماهيره كما اعتذر لوليد سليمان.

وضرب القيعي مثلا حيث قال “إذا قام ابن جارك بسبك والتعدي عليك لفظيًا وقبل أن يقوم والده بضربه ومعاقبته جاءك هذا الإبن واعتذر لك عن هذه الشتيمة وأنه نادم على ذلك، أليس من حقه أن تمنحه فرصة أخرى قبل أن تقوم بمعاقبته”.

إمام عاشور، فيتو

الأهلي يواجه حرس الحدود وديا

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.‏

ووضع الجهاز الفني بالنادي الأهلي برنامج إعداد متكامل لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏

موعد سفر الفريق إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏