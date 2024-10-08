الأهلي يكشف موعد نزع محمد هاني الركبة الصناعية

كشف النادي الأهلي موعد نزع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الركبة الصناعية، والتي اضطر للاستعانة بها عقب الإصابة خلال مشاركته أمام الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي.



وأكد الأهلي أن محمد هاني، يقوم بالتخلص من الركبة الصناعية بعد ستة أسابيع، بعدما اضطر للاستعانة بها، عقب الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي الخلفي.



وأشار الأهلي في بيانه أن محمد هاني يسابق الزمن في تنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل تقليص فترة ابتعاده عن الملاعب والعودة سريعًا للمشاركة مع زملائه في المباريات، وفي ضوء الأشعة التي سوف ‏يتم إجراؤها حينذاك والاطمئنان على حالة الرباط الصليبي الخلفي، يتحدد موعد ‏المرحلة الثانية من التأهيل.‏

وأكد الجهاز الطبي ارتياحه لخطوات العلاج التي تسير بخطى مميزة، خاصة ‏وأن اللاعب يستجيب لكافة توجيهات الطبيب بأعلى درجة.

الأهلي يواجه حرس الحدود وديا

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.‏

ووضع الجهاز الفني بالنادي الأهلي برنامج إعداد متكامل لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏

موعد سفر الفريق إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويقوم الدماطي بالتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

بطولة كأس السوبر المصري

وعلى صعيد آخر أرسل مجلس إدارة النادى الأهلى خطابا رسميا، لاتحاد الكرة يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراته فى بطولة كأس السوبر المصرى، التى ستقام أمام سيراميكا كليوباترا فى العاصمة الإماراتية أبوظبي‏.

وتشهد الفترة القادمة بوادر أزمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب حكام مباراة السوبر المصري.

وعلى الرغم من الإعلان عن تولي أمين عمر لإدارة مباراة السوبر المحلي إلا أن النادي الأهلي يرغب في إسناد اللقاء لحكام أجانب.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري،استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

من جانب آخر أعلن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تحديد عدد الجماهير في مباراة العين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس إنتركونتيننتال بشكل رسمي.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وقال خالد مرتجي عبر قناة الأهلي، إنه تم عقد اجتماع أمني للمباراة من أجل تحديد أعداد الجماهير بشكل رسمي، موضحًا أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العين سيحصل على النسبة المحددة له من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، بجانب أن النادي الإماراتي طلب الحصول على ألف دعوة لجماهيره بمقابل مالي.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وأكد مرتجي أن أسعار التذاكر ستبدأ بمئة جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة وتصل إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.

وأوضح أن الاستعدادات لم تبدأ بعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.