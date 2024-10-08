الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

انتشال جثة شخص سقط أسفل عجلات القطار بنفق فكتوريا

انتشال جثة شخص دهسه
انتشال جثة شخص دهسه قطار، فيتو

انتشلت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة جثة شخص دهسته عجلات قطار بالقرب من نفق فيكتوريا دائرة قسم شرطة الشرابية، وتم نقله إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات "قسم الضواحي"، متضمنًا بأنه لدى استقلال شخص  لقطار توفى متأثرًا بإصابته بتهشم بمؤخرة الرأس وبتر بالقدمين، حيث كان يستقل القطار القادم من بنها تجاه القاهرة واختل توازنه وسقط أسفل القطار حال تهدئته بالقرب من نفق فيكتوريا دائرة القسم، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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قوات الدفاع المدني أمن القاهرة نفق فيكتوريا جثة شخص دهسته عجلات قطار

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