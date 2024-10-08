مسلسل تيتا زوزو الحلقة 14، تطور كبير في سلوكيات رشدي بسبب الذكاء الاصطناعي

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 14 تشكك زوزو “إسعاد يونس” في نوايا الحاج إسماعيل بسبب حديث مع زميلها، فتذهب زوزو إلى الحاج إسماعيل وبدأت في التحدث معه مباشرة عن زراعتها للأرض لتصبح المنتجات “أورجانيك” ويوافق إسماعيل على طلبها خاصة أنها أكدت له أنه سيكون له مكسب من هذه المنتجات الطبيعية.

وخلال الحلقة يحاول مجدي إقناع أحمد بالدخول معه في مشروع أرض مستغلًا طمعه، ويوافق أحمد بالفعل ويضع حوالي ربع مليون جنيه في هذا المشروع ويبدأ في متابعته.

وعلى جانب آخر تواصل هبة إصرارها على افتتاح مشروع خاص بها ولكن مصطفى لا يوافق ويقنعها بالتركيز مع الأبناء، ويتلقى الثنائي اتصالًا من مدرسة ديجا وتخبرهما المديرة عن تغير واضح في سلوكيات ابنتهما وأنها أصبحت عدوانية وغريبة وتنصحهما بضرورة الذهاب بها إلى طبيب نفسي.

وعلى هامش الحلقة يدخل عمر في حالة “عند” مع والده سيف ويرفض دخول الجامعة، وفي أحد الأيام يخرج سيف مع أصدقائه لتناول القهوة ليجد ابنه “جرسون” في “الكافيه” ويتعرض عمر لموقف محرج من أصدقاء والده ولكنه لا يدافع عنه، وبمواجهته يعترف سيف أنه لم يكن فخورًا بابنه الذي لم يلتحق بكلية الهندسة وعمل “جرسون” ويخيره إما دخول كلية أو الخروج من المنزل، وفي ظل إصرار عمر يطرده سيف من المنزل، فيذهب الأخير لمنزل زوزو.

وعلى هامش الحلقة يحدث تطورًا كبيرًا في سلوكيات رشدي حتى أنه ينجح في إلقاء قلم، ويظهر هذا التطور جليًا في إحصائيات رشدى لدى صناع تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي ابتكره، كما يتقرب خالد لريم بالرغم من أنها تلاعبه وتتعامل معه بأسلوبه، بينما تطلب منى من زوجها المال لسداد احتياجات المنزل فيخبرها أنه لا يملك المال اللازم فتواجهه وتسأله عن سر الحركة في حسابه البنكي.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.