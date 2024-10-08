الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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مدير "تعليم دمياط" يتابع مع مديري الإدارات الجانب الانضباطي داخل المدارس

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقدت مديرية التربية والتعليم بدمياط اجتماعًا موسعًا برئاسة "محمد رمضان غريب" وكيل الوزارة، لبحث آخر المستجدات التي شهدتها المدارس خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد.

وذلك في خطوة تؤكد حرصها على الارتقاء بالعملية التعليمية،

وكيل الوزارة" يشدد  على أهمية تفعيل اللوائح والقرارات الوزارية الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة

 

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الهامة، حيث شدد "وكيل الوزارة" على أهمية تفعيل اللوائح والقرارات الوزارية الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بالجانب الانضباطي داخل المدارس، مع توفير وسائل إيضاحية واضحة للطلاب والمعلمين حول لائحة الانضباط المدرسي.

وفي سياق متصل، أشار 'وكيل الوزارة" إلى أن المديرية قد خصصت الأسابيع الأولى من العام الدراسي للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

اجتماع وكيل الوزارة مع مديري الادارات التعليمية

وشهد الاجتماع توجيهات هامة لمديري الإدارات التعليمية، منها تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس ومتابعة سير العملية التعليمية عن قرب، بالإضافة إلى إعداد خطط علاجية للطلاب الضعاف في المواد الأساسية.

كما شدد "وكيل الوزارة" على أهمية مراجعة مديري المراحل التعليمية للجداول المدرسية ومراجعة انصبة المعلمين وتفعيل الأنشطة اللاصفية بالمدارس، والتي تساهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم.

وفي ختام الاجتماع، أكد "وكيل الوزارة" على أهمية التعاون بين جميع العاملين في الحقل التربوي من أجل تحقيق عام دراسي ناجح ومثمر للطلاب.

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