مدير "تعليم دمياط" يتفقد سير العملية التعليمية (صور)

تفقد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرستي النيل الإعدادية بنات واللغات الرسمية بميدان سرور.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وكيل الوزارة يجري حوارات مع التلاميذ للاستماع إلى آرائهن واقتراحاتهن حول العملية التعليمية

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التواصل المباشر مع الطالبات وأولياء الأمور، حيث أجرى حوارات معهن للاستماع إلى آرائهن واقتراحاتهن حول العملية التعليمية.

وأكد "غريب" خلال لقائه بالطالبات على أهمية الانضباط والاجتهاد لتحقيق التفوق، مشيدًا بجهودهن والمعلمين في الارتقاء بالعملية التعليمية. كما استمع إلى آراء أولياء الأمور حول سير العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة لتحقيق أفضل النتائج.

وكيل الوزارة يتابع الطلاب وسير العملية التعليمية

وكيل الوزارة يتأكد من توافر كافة المستلزمات التعليمية، والنظافة العامة

وشملت الجولة التفقدية فحصًا شاملًا لجميع مرافق المدرستين، والتأكد من توافر كافة المستلزمات التعليمية، والنظافة العامة بهما، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية ومحفزة للطلاب.

وكيل الوزارة يجري حوارا مع الطلاب والمعلمين