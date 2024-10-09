الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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الشروط التي تضعها شركات الطيران على وزن الحقائب

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو
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هناك مجموعة من الشروط والأحكام التي تضعها شركات الطيران العامة والخاصة بوزن حقائب السفر، والتي تختلف من شركة طيران إلى أخرى.


وجاءت الشروط والأحكام التي تضعها شركات الطيران العامة والخاصة على وزن الحقائب كالتالي:

الوزن الزائد والأبعاد 

يجب ألا يزيد الوزن الزائد على 32 كجم، ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع). ​

يتم احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.

 

50 % من سعر القطعة الإضافية 

يتم فرض 50% من سعر القطعة الإضافية فى حال زاد حجمها أكثر من 158 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 62 بوصة حتى 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 79 بوصة.

 

في حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.

 

في حالة اصطحاب قطعة ثالثة 

في حالة اصطحاب الراكب لقطعة ثالثة يزيد وزنها وأبعادها عن 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.

يتم قَبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.

يرجى الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد تسجيل الوصول العادي في حالة امتلاك الأمتعة الزائدة.

 

قد يتغير المبلغ الواجب دفعه بالعملة المحلية تبعًا لتغير سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.

 

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