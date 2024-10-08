عصام يونس: الاحتلال دمر مظاهر الحياة داخل غزة سعيًا لتهجير سكان القطاع (صور)

قال عصام يونس، المدير العام لمركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة: إنع قبل السابع من أكتوبر كان هناك أحداث بالغة الخطورة من قبل الكيان المحتل، وكان هناك ضغط على الفلسطينيين بشكل كبير، خاصة زيادة معدل الاستيطان، بجانب تهديد أركان المسجد الأقصى على نحو غير مسبوق.

طوفان الأقصى



وأضاف خلال كلمته في المائدة المستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان: دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل" التي انعقدت مساء اليوم بنقابة الصحفيين، تم تدمير 80٪؜ من الحياة في قطاع غزة، فكل ما يهدف إلى الضغط على تهجير السكان من القطاع، ومصر هي من واجهت مشروع التهجير حتى الآن، مشيرا إلى القواعد السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي تغيرت، بسبب الموافقة على الإبادة نزول عن رغبة اليمينين وسيطرتهم علي الحياة السياسية في إسرائيل.

الذكرى الأولى لطوفان الأقصى

عُقدت المائدة المستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان: دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل"، بمشاركة عدد من الكتّاب والخبراء وهم عبد الله السناوي، حمدين صباحي، الدكتور رفعت سيد أحمد، الدكتور محمد السعيد إدريس من مركز الأهرام للدراسات، والباحث السياسي أحمد كامل البحيري، بالإضافة إلى عصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويدير النقاش الإعلامي حسين عبد الغني.

تطورات القضية الفلسطينية

تتناول الندوة تطورات القضية الفلسطينية منذ حرب أكتوبر 1973 وحتى العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة ولبنان، مع مناقشة تأثير ذلك على المنطقة ومستقبل المقاومة في ظل تهديدات نشوب حرب إقليمية.