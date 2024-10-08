وزير الثقافة: دار الأوبرا حافظت على الهوية والتراث بمبدعيها عبر الأجيال ( فيديو وصور)

احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالعيد الـ 36 على افتتاحها، وذلك بمشاركة 16 فرقة فنية وأكثر من 500 فنان.

وخلال كلمته قال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة: نحتفل اليوم بمرور 36 عاما على إنشاء منارة الفنون وقلعة الفنانين والإبداع، المركز الثقافي القومي- دار الأوبرا المصرية - التى وصلت الماضي بالحاضر وأعادت مجد الأوبرا الخديوية ذات التاريخ العريق والتى كانت الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا وجسدت ريادة مصر الفنية وقوتها الناعمة التى أشرقت من عاصمة الفن.

وأضاف هنو، أنه منذ أكثر من ثلاثة عقود وبالتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر، تزينت الشوارع بين فرعي النيل الخالد احتفالا بالافتتاح، وارتفع الستار عن أول عرض فني من على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية العريق، بمزيج فريد كما بين الباليه والموسيقى، ليظهر هذا الصرح بجماله ويصدح بألحانه، وكما كان احتفالا بالنصر كان احتفالا بالإبداع والفن في أجمل صورة.

وأشار الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة: منذ ذلك الحين شهد هذا المسرح ولادة أعمال فنية خالدة، وظهر مزيد من الأجيال من الفنانين والموسيقيين الذين حفظوا الهوية والتراث وحملوا مشعل الإبداع ونقلوه للأجيال الجديدة. مؤكدا على أن دار الأوبرا المصرية، بمسارحها الثلاثة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وفرقها المتعددة للموسيقى العربية والاوركسترالية والكورال والإنشاد ستظل دوما ملتقى للمبدعين وحاضنة للمواهب، واليوم نتذكر أسماء 10 ممن تولوا رئاسة دار الأوبرا المصرية الحديثة وساهموا في ترسيخ مكانتها وحفر اسمها بحروف من نور فى سجل التاريخ، ونحن عازمون على مواصلة طريقنا وفتح آفاق أرحب للفنون. وشهدت الاحتفالية فقرات متنوعة تجمع بين الموسيقى والغناء العربي، العروض الباليه، والأعمال العالمية، في مشهد فني يعكس تاريخ الأوبرا ودورها كمنارة ثقافية في مصر والعالم العربي.

الاحتفالية إشراف عام وإخراج الدكتورة لمياء زايد، ومخرج تنفيذي الفنان وليد عوني وشهدت الساحة الخارجية للأوبرا فقرة غنائية قدمها مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، حيث يتضمن العرض مجموعة من الأغاني الشهيرة مثل "فيها حاجة حلوة، حلوين من يومنا والله، الناس المغرمين، آه يا لالى، بحبك وحشتيني، امسك في حلمك، الأسامي، وأحسن ناس، بأداء متميز لكل من أدهم الكاشف، مريم مكين، ميدو البحيري، ولاما حازم.

فيلم وثائقي عن تاريخ الأوبرا

ومع بداية الاحتفالية تم عرض فيلم وثائقي أخذ الجمهور في جولة مشوقة عبر تاريخ الأوبرا المصرية، ويسلط الضوء على دورها الرائد كمنارة للثقافة في مصر والعالم العربي.

وتلى ذلك العديد من الفقرات الفنية المميزة بالاحتفالية على المسرح الكبير التى ستتضمن فقرة غنائية تجمع ألوانًا متنوعة من الموسيقى والغناء العربى التي تبرز الهوية الفنية لكل فرقة منها الدينية والتراثية والحديثة والطربية والفلكلورية وهي "قمر سيدنا النبى أداء الفنان أحمد حسن بمصاحبة فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ياغريب الدار أداء الفنانة حنان عصام بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى، طاير ياهوا اداء الفنان ياسر سعيد بمصاحبة فرقة دار اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، التوبة اداء الفنان أحمد سعيد بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ونصرة قوية اداء الفنانة رحاب عمر بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وأعقب ذلك عرض فيلم وثائقى يسلط الضوء على أهم العروض التي قدمتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها وحتى عام ٢٠٠٩، ثم قدمت فقرة موسيقية تضمنت عزف أعمال عالمية على آلة الهارب منها تقدمها مجموعة هارب دار الأوبرا وتتضمن عزف مقطوعتين الاولي" موريش جاردن لنانسي جوستافسون - والثانية الفالس الثاني لديمترى شوستاكوفيتش عزف ست عازفات هم: منال محي الدين،منى واصف،أميرة حامد، تؤى محمد صلاح، سلمى صابر،أميرة سامح.

وتم عرض مشهد من باليه "الجمال النائم" للموسيقار العالمي تشايكوفسكي بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، آداء صوليست فرقة باليه أوبرا القاهرة " أنجا أشين، احمد يحيي بمشاركة فرقة الباليه ثم قدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث وفرقة فرسان الشرق للتراث مشهد من عرض شهرزاد،من تصميم وليد عونى، للموسيقار ريمسكى كورساكوف، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ويؤدى دور شهرزاد " يمنى مسعد،ودور شهريار " نادر جمال "، بالاضافة إلى عرض فيلم وثائقى عن أبرز العروض الجديده. واختتمت الاحتفاليه اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي بتقديم مقتطفات موسيقية من أوبرا "عايدة" للموسيقار الإيطالي فيردي، مع تقديم مشهد النصر بأوبرا عايدة بمشاركة نجوم فرقة الأوبرا " جيهان فايد فى دور عايده، جولى فيظى امنيريس"، عمرو مدحت " رادميس، مصطفى محمد " امونصرو، رضا الوكيل " رامفيس، اسامه جمال" الملك ، وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل بمشاركة الصوليستات " مريم كارابيتن، ممدوح حسن إلى جانب كورال اكابيلا.

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