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رياضة

عضو مجلس الزمالك: انتظروا قناة النادي في لوك جديد

هاني شكري
هاني شكري

تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مجهودات الإدارة منذ تولي إدارة القلعة البيضاء. 

وقال هاني شكري في تصريحات خلال مؤتمر افتتاح المركز الإعلامي الجديد في نادي الزمالك:" إن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بذلوا جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية، وشغالين علشان الفترة المقبلة". 

وواصل:"بعد افتتاح المركز الاعلامي لنادي الزمالك احنا شغالين على تطوير قناة الزمالك اللي كانت شغاله الفتره اللي فاتت بأقل الإمكانيات وبإذن الله خلال أسابيع هتشوفوا شكل جديد لقناة الزمالك. 

 افتتاح المركز الإعلامي للزمالك

وافتتح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، اليوم الثلاثاء المركز الإعلامي الجديد، بمقر القلعة البيضاء.

وتم تجهيز المركز الإعلامي بجميع المستلزمات والأجهزة لتقديم الصفقات وتنظيم المؤتمرات الصحفية. 

وجاءت تكلفة افتتاح المركز الإعلامي على نفقة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن. 

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. 

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يتواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز  يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

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