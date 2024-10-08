الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رياضة

وفد رسمي من الرياضة لتهنئة الزمالك بالسوبر الأفريقي

وفد رسمي من الشباب
وفد رسمي من الشباب والرياضة لتهنئة الزمالك بالسوبر الأفريقي

تواجد وفد رسمي من الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الجيزة، في نادي الزمالك، لتقديم التهنئة إلى حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء وأعضاء مجلس الادارة بعد الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي 2024.

رافق الصبروط خلال الزيارة كلا من إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، محمد إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات، وهالة عبد القادر مدير إدارة الهيئات،رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، عبد الرحمن النجار مدير إدارة شباب العجوزة.

وفد رسمي من الشباب والرياضة لتهنئة الزمالك بالسوبر الأفريقي

جاءت الزيارة للتهنئة وبحث الأطراف الأمور المتعلقة بالنادي ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وفد رسمي من الشباب والرياضة لتهنئة الزمالك بالسوبر الأفريقي

الزمالك يواصل استعداداته لخوض السوبر المحلي 

فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر المصري. 

وفد رسمي من الشباب والرياضة لتهنئة الزمالك بالسوبر الأفريقي

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مجموعة من الصور التي رصدت الجدية في مران الفريق استعدادًا للسوبر. 

وفد رسمي من الشباب والرياضة لتهنئة الزمالك بالسوبر الأفريقي

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

 

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. 

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يتواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز  يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

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