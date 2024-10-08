رئيس جامعة الأقصر تشهد احتفال كلية التربية بذكرى نصر أكتوبر (صور)

شهدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، احتفالية كلية التربية اليوم الثلاثاء، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور وليد محمد عبد الله، عميد كلية التربية، بمشاركة وتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر.

كلية التربية جامعة الأقصر

جاء ذلك بحضور العقيد محمد جمال مسؤول الاتصال العسكري بالجامعة، والدكتور أسامة محمد أبو النصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد عبدالله عميد كلية العلوم، والدكتور مايكل زكي وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان القلماوي، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح شعبان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن تهامي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح كامل حساني، والدكتورة شفاء حسين، والسادة أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.



بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة الدكتور وليد محمد عبد الله، عميد الكلية؛ رحب خلالها بكافة الحضور؛ مهنئًا طلاب الكلية بالعام الدراسي الجديد، وذكرى انتصارات أكتوبر، وأكد حرص الكلية على تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بها، وتسخير إمكانات الكلية لصالح الطلاب باعتبارهم يمثلون الدفعة الذهبية للكلية؛ موجهًا الطلاب بأهمية المشاركة بالأنشطة الطلابية لصقل شخصياتهم.

انتصارات اكتوبر المجيدة

وهنأت الدكتورة صابرين عبدالجليل، الحضور بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتمكن الجنود المصريين من تحطيم أسطورة الجيش الذي لايُقهر، تحت أقدام المقاتل المصري؛ محققين نصرًا عظيمًا تتوارثه الأجيال.

وأوصت الدكتورة صابرين، الطلاب الجدد بالالتزام والانضباط، وتحقيق التنافس الهادف فيما بينهم، وذلك في أجواء أكاديمية تسودها الشفافية التامة، موجهة الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر؛ على حسن تنظيم الحفل، ومشاركتهم الفعالة في كافة مناسبات الجامعة.

وتخلل فعاليات الحفل تقديم فقرات فنية عروض التنورة، أعقبها تقديم بعض الأغاني الوطنية، ثم فقرة الإنشاد الديني للمنشد المتميز محمد عباس، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، والسادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية والطلاب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ