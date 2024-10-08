حريق هائل يلتهم شقة سكنية في حلوان
دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، إخطارًا من النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية داخل عقار مكون من 4 طوابق، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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