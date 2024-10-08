الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في حلوان

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة،  إخطارًا من النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية داخل عقار مكون من 4 طوابق، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اندلاع حريق محدود بمحطة مترو المرج الجديدة

القبض على سائق توك توك بتهمة معاشرة قاصر بالسلام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحماية المدنية حريق حريق نشب داخل شقة سكنية حلوان

مواد متعلقة

اندلاع حريق محدود بمحطة مترو المرج الجديدة

القبض على سائق توك توك بتهمة معاشرة قاصر بالسلام

شرطة مترو الأنفاق تحرر محضرا لشاب حاول التخلص من حياته أسفل قطار بالمعادي

انهيار جزئي لعقار في الخليفة، والدفاع المدني يبدأ رفع الأنقاض

ممرضة أمام محكمة الأسرة: «زوجي خانني مع 3 راقصات»

تعرف على إجراءات إعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه غيابيًا

خطوات تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات وأهميته

احذر، الحبس عقوبة البلطجة وترويع المواطنين والتلويح بالعنف باستخدام سلاح أو حيوان شرس

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 22 شخصا في تصادم مروع بين سيارتين بطريق بلبيس العبور

القومي للاتصالات يعطي الضوء الأخضر للشركات لزيادة أسعار الخدمات (فيديو)

حقيقة فيديو الإساءة المتداول للمغربي رضا سليم لاعب الأهلي

نادي زد يرفض عرضا رسميا من الزمالك لضم نجم الفريق

أمير توفيق يفجر مفاجأة بشأن صفقتي أشرف بن شرقي وبغداد بو نجاح

تعليق ناري من عمرو أديب على تألق مرموش في ألمانيا (فيديو)

الآلاف يتظاهرون في نيويورك دعما لفلسطين في الذكرى السنوية الأولى لـ طوفان الأقصى

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

منوعات

المزيد

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحاديث عن فضل إطعام الطعام وعقوبة منع المحتاج إليه

المزيد
الجريدة الرسمية