الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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إياتا: زيادة الطلب على السفر وأزمة في سعة البنية التحتية

المسافرين في المطار
المسافرين في المطار

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر أغسطس 2024، وفيما يلي أبرز ما ورد فيها:

سجل إجمالي الطلب على السفر، ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعًا بنسبة 8.6% مقارنةً بشهر أغسطس من العام الماضي، وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 6.5% على أساس سنوي. كما وصل عامل الحمولة في أغسطس إلى 86.2% (مرتفعًا بواقع 1.6 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي)، ليسجل بذلك مستوى قياسيًا جديدًا.


ارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 10.6% مقارنةً بشهر أغسطس 2023، كما سجلت السعة نموًا بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وازداد عامل الحمولة وصولًا إلى 85.7% (مرتفعًا بواقع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023).


ارتفع الطلب المحلي على السفر بواقع 5.6% مقارنةً بشهر أغسطس 2023، وازدادت السعة بنسبة 1.2% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 86.9% (بزيادة بواقع 3.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس 2023).


وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "يشهد سوق السفر الجوي إقبالًا كبيرًا، حيث تبذل شركات الطيران قصارى جهدها لتلبية الطلب المتزايد على تجارب السفر. وقد سجل عامل الحمولة مستويات قياسية مدعومًا بالمكاسب الناتجة عن زيادة كفاءة العمليات، في حين ارتفعت السعة بنسبة 6.5%، مما يؤكد مرونة السوق في مواجهة المشكلات المستمرة في سلسلة التوريد وأوجه القصور في البنية التحتية".

وأضاف قائلًا: "نظرًا لاستمرار النمو الملحوظ في مستويات الطلب، نتوقع أن نواجه خلال المستقبل القريب أزمة في سعة البنية التحتية، والتي من شأنها أن تؤثر على نطاق الربط الجوي والخيارات المتوفرة للركاب والشركات. 

وفي حال أرادت الحكومات تحقيق أفضل استفادة ممكنة من قطاع الطيران، يتوجب عليها اتخاذ قرارات طموحة لضمان توفير سعة كافية ضمن البنية التحتية، في حين يتعين على المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية في الوقت الراهن بذل مزيد من الجهود لإدارة الموارد المتوفرة لها حاليًا، واستثمارها بأفضل شكل ممكن.

ولا بد من إيجاد حل لمشكلة تفاوت السعة المعلنة للمطارات التي تمتلك بنية تحتية متشابهة، والتي ترتبط بسعي المطارات لتبني الاستراتيجيات التشغيلية لأفضل المطارات أداء، لكنها في الواقع تؤثر سلبًا على القطاع باعتبارها لا توظف البنية التحتية في المطارات بالشكل الأمثل".

 

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