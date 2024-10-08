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اقتصاد

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

منجم السكري، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، حقيقة ما يثار بشأن رغبته في شراء حصة بمنجم السكري الذي يحتوي على احتياطيات كبيرة من الذهب.

 

حقيقة دخول نجيب ساويرس صفقة منجم السكري

وأكد “ساويرس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا صحة لما يتردد بشأن إقبالي على شراء حصة في منجم السكري.

 

رأي نجيب ساويرس في صفقة منجم السكري

وأوضح: منجم السكري تم بيعه لشركة أنجلو أشانتي التي تمتلك موارد أكبر من الشركة السابقة التي كانت تمتلكه، ولن أدخل في هذه الصفقة.

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مناجم الذهب في مصر

ولفت إلى أن صفقة بيع منجم السكري لشركة أنجلو أشانتي جيدة بكل المقاييس، مؤكدًا أن مصر بها ما بين 3 إلى 4 مناجم مثل منجم السكري ولكن المشكلة الأساسية التي تواجه المستمثرين في هذا القطاع التعديات من العصابات المسلحة.

 

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