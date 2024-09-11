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أخبار مصر

البترول تكشف حقيقة بيع الشركة الأسترالية لمنجم السكري إلى الكيان الصهيوني

منجم السكري للذهب،
منجم السكري للذهب، فيتو

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن "شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لـ مناجم الذهب وهي شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري".

حصة مصر من إنتاج منجم السكري

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: الصفقة التي تمت في الاستحواذ على منجم السكري هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، 
موضحًا أن شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50% لهيئة الثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونية لمناجم الذهب التي تمتلكها شركة سنتامين الأسترالية.
 

 

وأكد: أن استحواذ شركة أنجلو أشانتي على أسهم شركة سنتامين بـمنجم السكري ليس له أي تأثير على حصة مصر في المنجم السكري.

من هي الشركة المستحوذة على منجم السكري؟

وأوضح: أن شركة أنجلو جولد اشانتي ليست لها أي علاقة بإسرائيل، ولكنها شركة من جنوب إفريقيا تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تصنيف الشركات المنتجة للذهب واستحوذت على جميع أسهم شركة سنتامين بجميع مناطق العالم.

إيرادات وعائدات مصر من منجم السكري

وأكد: لا يوجد أي تأثير على إيرادات وعائدات مصر من منجم السكري بعد استحواذ شركة أنجلو جولد أشانتي على أسهم شركة سنتامين الأسترالية.

هل سيطرت إسرائيل على منجم السكري؟

وشدد على أن إسرائيل لم تستحوذ على منجم السكري سواء من بعيد أو قريب ولكن الشركة المستحوذة حاليا من جنوب إفريقيا وهي عالمية وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع الثروة المعدنية.

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البترول: صفقة الاستحواذ على سنتامين لن تؤثر بحقوق الدولة في منجم السكري للذهب

انتاج منجم السكري للذهب

وأشار إلى أن بداية الإنتاج في منجم السكري كان في عام 2010، ولا يوجد أرقام محددة للعائدات، مؤكدًا: ستظل شركة السكري لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل

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منجم السكري إسرائيل شركة سنتامين شركة أنجلو جولد أشانتي انتاج منجم السكري

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